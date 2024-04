Inter empata com Belgrano (0-0) na Argentina em sua estreia na Sul-Americana

O Inter empatou em 0 a 0 com o argentino Belgrano pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, disputada na noite desta terça-feira (2) no estádio Mario Kempes, em Córdoba.

Em uma partida equilibrada, o Colorado jogou melhor no primeiro tempo enquanto 'El Pirata' dominou na segunda etapa, mas nenhum dos dois conseguiu tirar o zero do placar e acabaram dividindo os pontos nesta rodada de abertura do segundo maior torneio de clubes do continente.

Na segunda rodada, o Inter vai receber o boliviano Real Tomayapo, na quarta-feira, dia 10 de abril, enquanto o Belgrano visita o equatoriano Delfín, na quinta-feira, dia 11.

--- Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2024 - Grupo C - Primeira rodada

Belgrano (ARG) - Internacional (BRA) 0-0

Local: Estádio Mario Kempes (Córdoba)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Cartões amarelos:

Belgrano: Barinaga (45'+3), Longo (67')

Internacional: Vitão (45'), Sousa Campos (45'+3), Borré Amaury (48')

Escalações:

Belgrano: Ignacio Francisco Chicco - Juan Barinaga, Nicolas Meriano, Matías Agustin Moreno - Mariano Troilo, Jeremías Lucco (Bryan Reyna 10'), Santiago Longo, Francisco González Metilli (Facundo Lencioni 84'), Ariel Rojas (cap) (Gerónimo Heredia Velazquez 46') - Matias Suarez (Matías Marin 46'), Lucas Passerini (Franco Jara 81'). Técnico: Juan Cruz Real.

Internacional: Rochet - Rene, Bustos (Igor Gomes 87'), Vitão - Fernando, Alan Patrick (cap.) (Lucca 86'), Thiago Maia, Mauricio (Gustavo Prado 59'), Bruno Gomes (Bruno Henrique 60') - Wanderson (Wesley 72'), Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

bds/str/gfe/aam

© Agence France-Presse