Inflação alemã cai em março para nível mais baixo em quase três anos

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A inflação na Alemanha desacelerou um pouco mais do que o esperado em março, ajudada por uma queda nos preços da energia, mostraram dados preliminares do escritório federal de estatísticas nesta terça-feira.

A inflação na maior economia da Europa diminuiu em março para 2,3% na base anual, seu nível mais baixo desde junho de 2021. Os preços ao consumidor da Alemanha, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, haviam subido 2,7% em relação ao ano anterior em fevereiro.

Economistas prestam muita atenção aos dados da inflação alemã, já que o país publica seus números um dia antes da divulgação dos dados da zona do euro na quarta-feira.

"A mensagem combinada dos dados da Alemanha, França, Itália e Espanha é que a inflação harmonizada da zona do euro ficará significativamente abaixo do consenso esta semana", disse Claus Vistesen, economista-chefe da zona do euro da Pantheon Macroeconomics.

A expectativa para a inflação anual da zona do euro é de uma taxa 2,6% em março, inalterada em relação ao mês anterior, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros para um pico recorde buscando reduzir a inflação de dois dígitos.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse em março que a taxa de inflação da zona do euro deve continuar caindo, enquanto o crescimento econômico começaria a se recuperar durante o ano.

(Reportagem de Maria Martinez e Miranda Murray)