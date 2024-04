Incêndio em Istambul deixa ao menos 15 mortos e 8 feridos

Quinze pessoas morreram e oito ficaram feridas, sete delas em estado grave, em um incêndio ocorrido nesta terça-feira (2) no porão de um prédio residencial de 16 andares em Istambul, informou gabinete do governador, Davut Gül.

O número de vítimas "do incêndio [no] distrito de Gayrettepe chegou a 15 mortos. Oito pessoas ficaram feridas, sete delas em estado grave", informou o gabinete do governador em comunicado, no qual anunciou a abertura de uma investigação.

Segundo a fonte, os feridos foram levados a hospitais da região.

O incêndio começou durante obras no porão do prédio localizado em Gayrettepe, bairro do distrito central de Besiktas, disse à imprensa o governador de Istambul, Davut Gül.

Havia uma boate no subsolo do prédio, segundo o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que visitou o local.

"O incêndio foi controlado. Esperemos que não haja mais vítimas", disse o prefeito, transmitindo as suas condolências aos familiares das vítimas.

