Imea estima que área semeada com algodão no MT crescerá 16,84% em 2023/24

São Paulo, 2 - A área plantada com algodão em Mato Grosso em 2023/24 deve alcançar 1,41 milhão de hectares, avanço de 2,88% em relação à estimativa anterior do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Já em relação à safra passada, de 2022/23, o salto foi de 16,84% em área plantada com a fibra.Segundo boletim semanal do Imea, o incremento foi impulsionado pela maior competitividade da fibra em relação às outras culturas, especialmente o milho. "Como resultado, produtores com infraestrutura para cultivar a fibra foram incentivados a expandir suas áreas, principalmente por causa da diminuição dos custos de produção nesta temporada", diz o instituto.No que se refere à produtividade, a projeção é de 284,25 arrobas por hectare, redução de 8,64% em comparação com a safra 2022/23. "Cabe destacar que as condições climáticas no decorrer do ciclo podem interferir no rendimento final da temporada", diz. "Estima-se que a produção de algodão em caroço atinja 5,99 milhões de t, alta de 6,74% em relação à safra anterior e 2,85% acima da estimativa passada", prossegue. Por fim, a produção de algodão em pluma ficou projetada em 2,49 milhões de toneladas.