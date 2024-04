Governo dos EUA mantém taxas de programa de saúde e ações de seguradoras desabam em Nova York

O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que as taxas privadas de reembolso de 2025 para pagamentos do programa de saúde Medicare Advantage ficarão inalteradas em relação aos planos iniciais previstos em janeiro. Com a notícia, as ações de seguradoras enfrentaram forte pressão nas Bolsas de Nova York nesta terça-feira, 2.

Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS, na sigla em inglês) anunciaram que as taxas privadas do Medicare Advantage aumentarão em média 3,7% em 2025. Foi o que o CMS havia proposto em janeiro. Normalmente, o regulador aumenta as taxas no plano final.

UnitedHealth e Humana são os maiores participantes do Medicare Advantage, com a Humana especialmente exposta, já que o Medicare representa uma grande parte de sua receita total.

Em Nova York, as ações da Humana despencavam 12,82%, enquanto as da UnitedHeatlh perdiam 6,43% por volta das 16h30 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.