Anielle se filia ao PT e Lula cita 'perspectiva política' da ministra no RJ

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se filiou ao PT nesta terça-feira (2), em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença do presidente Lula (PT), que elogiou a ministra como quadro do partido no estado.

O que aconteceu

Anielle citou sua irmã Marielle e a situação de violência no Rio de Janeiro. "Tentaram calar a minha irmã, mas a gente ressurgiu, ressignificou e refloresceu nesse lugar", disse a ministra. "Não é possível que o Rio de Janeiro seja esse lugar onde todo dia a gente abre o jornal e tem ódio, tem matança".

Ministra também disse que não vai mudar "para caber na política". "Eu, Anielle Franco, filha de dona Marinete, irmã de Marielle. Com muito orgulho, digo a vocês o seguinte: a gente está chegando cada vez mais", discursou. "A minha luta política começou desde o dia em que a gente nasceu, porque nossos corpos negros são políticos".

Segundo Lula, Anielle não vai disputar as eleições em 2024. "Eu tenho certeza que ela não tem nenhuma pretensão em disputar nenhum cargo agora em 2024. Ela quer ser ministra até o último momento", afirmou o presidente. Anielle tem sido uma das cotadas para ocupar a posição de vice na chapa liderada por Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição como prefeito do Rio.

Presidente exaltou "perspectiva política" da nova colega de partido. Lula também disse que o mundo vive um "momento histórico diferente" e citou a propagação de fake news. "É a primeira vez que a gente ganha uma eleição e tem um adversário que conta 50 mentiras por dia", declarou. "O nazismo e o fascismo voltaram com força, e nós precisamos nos preparar para garantir a democracia".