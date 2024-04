Advogado de Bolsonaro faz BO após suposta tentativa de invasão a condomínio

O advogado Fabio Wajngarten, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), registrou boletim de ocorrência por suposta tentativa de invasão ao prédio onde ele mora, na região central de São Paulo.

O que aconteceu

Casal é suspeito de tentar entrar no prédio na madrugada do último domingo (31). Imagens das câmeras de segurança do local mostram a dupla chegando em um carro e falando com o porteiro pelo interfone, tentando convencê-lo de que eram moradores.

Jovem se identificou como "Ana" e disse que morava no primeiro andar. O porteiro desconfia, pergunta se ela "tem certeza" ou se estaria hospedada no prédio. Ela responde: "Isso, sou sobrinha do Charles".

Funcionário do prédio disse à jovem que ninguém deixou recado sobre entrada dela. Na sequência, ela mexe rapidamente no celular e diz que vai entrar em contato com alguém para entrar, mas desiste e afirma que iria voltar mais tarde.

Dupla entrou no mesmo carro que os deixou no endereço. O veículo ficou esperando no meio da rua enquanto o casal falava com o porteiro. Minutos antes, um segundo carro suspeito estacionou do outro lado da rua e foi embora no mesmo momento que o primeiro deixou a porta do prédio.

A Polícia Civil investiga suspeita de tentativa de furto. Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), disse que o caso foi registrado pela 1ª Delegacia Seccional, no centro.

"As forças de segurança prendem, a Justiça solta", disse Wajngarten. O advogado comentou o caso em publicação no X (o antigo Twitter). Ele pediu uma legislação mais "dura" contra criminosos. "Não podemos mais sermos reféns da violência e criminalidade enquanto instrumentos legais poderiam fazer a diferença no enfrentamento delas", escreveu.