Coreia do Norte dispara suposto míssil balístico de alcance intermediário

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou um suposto míssil balístico de alcance intermediário contra o mar na terça-feira, em um possível teste de um novo foguete que usa combustível sólido, atraindo a rápida condenação de Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram ter detectado o que parecia ser um míssil balístico de alcance intermediário lançado de uma área da capital norte-coreana, Pyongyang, na terça-feira, às 6h53, antes de mergulhar no mar ao largo da costa leste.

Ele voou cerca de 600 km antes de cair no mar, informou a Coreia do Sul, enquanto o Ministério da Defesa do Japão estimou que ele percorreu uma distância de 650 km e atingiu uma altitude máxima de 100 km.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul não especificou o tipo exato de míssil ou o tipo de ogiva que ele pode ter carregado, mas a Coreia do Norte vem testando um novo míssil hipersônico de alcance intermediário alimentado por um motor de combustível sólido.

O porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Lee Sung-jun, disse que o lançamento provavelmente estava "relacionado" ao teste de um recente motor de combustível sólido.

Em março, o líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou um teste de solo de um motor de combustível sólido para um novo tipo de míssil hipersônico de alcance intermediário para desenvolver a capacidade de defesa nacional, informou a mídia estatal.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, condenou o lançamento como prejudicial para paz e estabilidade regional e internacional.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA disse que o evento não representava um perigo imediato para as suas tropas ou aliados, mas condenou-o como um ato ilegal e desestabilizador.

(Reportagem de Ju-min Park em Seul, Satoshi Sugiyama e Kaori Kaneko em Tóquio)