Copa da Itália: Juve bate Lazio por 2 a 0 em 1º jogo da semi

SÃO PAULO, 2 ABR (ANSA) - A Juventus venceu a Lazio por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa da Itália, o principal torneio em formato eliminatório do futebol italiano.

A partida aconteceu nesta terça-feira (2) no Juventus Stadium, em Turim.

Apesar da fase avançada da competição, a Juve segue priorizando o Campeonato Italiano e manteve apenas quatro jogadores da escalação titular da sua última partida, que foi uma derrota por 1 a 0 justamente para a Lazio.

A equipe da capital italiana também mexeu bastante em sua formação e trocou seis peças em relação ao jogo do fim de semana.

A Lazio teve mais posse de bola (58 a 42%) e finalizou mais (11 chutes a nove), mas foi a Juventus quem definiu o placar com dois gols no segundo tempo: um de Federico Chiesa aos cinco minutos e outro de Dusan Vlahovic aos 19.

O jogo de volta será no próximo dia 23 no Stadio Olimpico de Roma às 16h (horário de Brasília).

A Lazio deverá vencer por 2 a 0 para forçar uma prorrogação, ou por pelo menos três gols de diferença para se classificar no tempo normal.

Já a equipe de Turim poderá até perder por um gol de diferença - ou por dois gols, desde que marque pelo menos um - para garantir vaga na final, que será disputada em uma única partida no dia 15 de maio no Stadio Olimpico de Roma.

Na outra semifinal, Fiorentina e Atalanta disputam o primeiro jogo nesta quarta-feira (3) às 16h no horário de Brasília em Florença, e o jogo de volta no dia 24, no mesmo horário, em Bérgamo.

No fim de semana, Juventus e Lazio voltarão a jogar pelo Campeonato Italiano, que está a oito rodadas do fim.

O time de Turim, terceiro colocado com 59 pontos, recebe a Fiorentina no domingo (7) às 15h45 no horário de Brasília.

Já a equipe da capital, sétima colocada com 46 pontos, terá pela frente o clássico contra a Roma no sábado às 13h no horário de Brasília. (ANSA).

