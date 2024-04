Consumidores da zona do euro reduzem expectativas de inflação de curto prazo, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação de curto prazo em fevereiro, mas as projeções mais distantes permaneceram inalteradas, segundo uma nova pesquisa realizada pelo Banco Central Europeu desta terça-feira.

Os consumidores agora veem a inflação geral em 3,1% no próximo um ano, abaixo das expectativas de 3,3% do mês anterior, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor.

"Elas estão agora no nível mais baixo desde o início da guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022", disse o BCE em um comunicado.

Três anos à frente, a inflação é vista em 2,5%, mostrou o resultado mediano da pesquisa do BCE.

A inflação atual diminuiu para 2,6% em fevereiro, de 2,8% em janeiro, informou anteriormente o Eurostat, e o BCE espera que a taxa continue caindo este ano antes de atingir sua meta de 2% em 2025.

Essa queda no crescimento dos preços é a razão pela qual os membros do BCE estão agora falando abertamente sobre cortes nas taxas de juros e a primeira redução do BCE na taxa de depósito recorde de 4% está prevista para junho, com pelo menos mais dois movimentos previstos para este ano.

As expectativas de crescimento econômico para os próximos 12 meses também permaneceram inalteradas, com os consumidores vendo uma leve contração, enquanto a taxa de desemprego para os próximos 12 meses também foi considerada estável, acrescentou o BCE.

(Por Balazs Koranyi)