Brasil é o 7º país com mais bilionários; os números e curiosidades da lista

A revista Forbes divulgou hoje a 38ª lista anual de bilionários do mundo. A edição de 2024 do tradicional ranking traz 2.781 nomes, quebrando o recorde estabelecido em 2021.

Confira mais fatos curiosos da lista

Brasil é o sétimo país com mais bilionários da lista, com um total de 69. Os EUA seguem sendo o país com o maior número de cidadãos bilionários, com um recorde de 813 representantes. O segundo lugar é da China, com 406. A Índia aparece em terceiro lugar, com 200 bilionários indianos no ranking.

Brasil subiu no ranking. Em 2023, eram 51 bilionários, deixando o país na 9ª posição global.

2.781 bilionários, novo número recorde da lista da Forbes. O número de bilionários citados pela revista neste ano tem 141 pessoas a mais que no ano passado e 26 a mais que o último recorde, estabelecido em 2021.

Apenas 14 nomes da lista detêm, cada um, mais de US$ 100 bilhões. De acordo com a Forbes, isso significa que que apenas 0,5% dos 2.781 bilionários do mundo detêm 14% de toda a riqueza bilionária.

265 novos bilionários entraram para a lista. Entre os recém-chegados, estão a cantora Taylor Swift; a lenda e empresário da NBA Earvin "Magic" Johnson; o estilista francês Christian Louboutin; Todd Graves, fundador rede de fast-food Raising Cane's; Maggie Gu, Molly Miao e Ren Xiaoqing, os três cofundadores da Shein; Antonio Gracias, amigo de Elon Musk e investidor da Tesla e da SpaceX; entre outros nomes.

Só o setor da tecnologia é responsável por 38 recém-chegados. O aumento do interesse pela Inteligência Artificial, acompanhado da crescente procura por chips de computador, ajudou a trazer mais nomes do setor para a lista.

Mesmo com todos os recordes e novos nomes, o homem mais rico do mundo segue sendo o francês Bernard Arnault, dono da gigante de artigos de luxo LVMH —império que detém marcas como Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Segundo a revista, seu patrimônio é avaliado em US$ 233 bilhões. Na sequência, aparecem Elon Musk (US$ 195 bilhões), Jeff Bezos (US$ 194 bilhões), Mark Zuckerberg (US$ 177 bilhões) e Larry Ellison (US$ 141 bilhões).

Sub-representação de mulheres. Neste ano, as mulheres são somente 369 dos 2.781 bilionários do mundo —ou seja, cerca de 13%, o mesmo número do ano passado.

A média de idade dos bilionários da lista é de 66 anos. Além disso, os 25 bilionários mais jovens citados pela revista têm até 33 anos. A maioria dos bilionários mais jovens é da Europa. O restantes deles é do Brasil, Coreia do Sul e Hong Kong — todos herdeiros —, ou do Japão e dos EUA — todos autodidatas.

A pessoa mais velha da lista é o magnata dos seguros George Joseph, de 102 anos. Ele é fundador da seguradora Mercury General, que oferece seguro automotivo, residencial e contra incêndios. Já a bilionária mais jovem do mundo é a herdeira brasileira da Weg Livia Voigt, 19.

Pela primeira vez desde 2009, todos os bilionários com menos de 30 anos da lista herdaram sua fortuna. Segundo a revista, uma das razões para a diminuição do número de bilionários que se fizeram "sozinhos" é o início da transferência de riquezas em todo o mundo —com os reais donos das fortunas morrendo e passando seus bens para herdeiros.

Assim "nascem" novos bilionários. Um exemplo disso é o caso de Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e responsável pelo maior conglomerado de mídia do país, que morreu em junho do ano passado. Após sua morte, sua fortuna avaliada em R$ 33 bilhões foi dividida entre seus cinco filhos —que se tornaram novos bilionários por tabela.