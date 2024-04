Ciro Nogueira: Freire Gomes e Baptista Jr. ou prevaricaram ou caluniaram

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse duvidar da existência da reunião em que Jair Bolsonaro abordou minuta golpista com chefes das Forças Armadas e classificou como "prevaricadores ou caluniadores" os ex-comandantes Freire Gomes e Baptista Júnior, que relataram à Polícia Federal o encontro com o ex-presidente,

Não acredito que essa reunião [em 7/12] tenha acontecido. Ela foi relatada por um delator ou por pessoas que prevaricaram ou são caluniadores, como esses dois ex-comandantes [Freire Gomes e Baptista Jr.].

Se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, esses generais contariam isso ao país depois de tanto tempo? Pode ter certeza que não. Em vez de bater em Bolsonaro, eles estariam batendo continência. Esses dois generais ou são prevaricadores ou são caluniadores. Acredito muito mais na segunda opção. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

Em entrevista ao UOL News nesta terça (2), Nogueira disse também que o que houve em Brasília em 8 de janeiro de 2023 foi uma depredação ao patrimônio público, e não uma tentativa de golpe de Estado.

Ninguém vai esperar para dar um golpe depois de sair do poder.

Aqueles são uns coitados que foram levados para aquelas depredações por conta da inoperância da força policial de Brasília. Deveria ser questionado por que a Força Nacional não entrou para impedir aquilo.

Citem, entre as pessoas que estão presas, um grande líder de movimento que estava lutando por um golpe. Não tem ninguém. Ali são pessoas que têm que ser punidas exemplarmente por terem depredado os principais símbolos nacionais, mas não por questão de golpe. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

O senador ainda defendeu a anistia para quem esteve envolvido nos atos de 8 de janeiro.

Tenho certeza de que o próximo Congresso Nacional irá aprová-la [a proposta de anistia]. Essas pessoas não podem ser condenadas a 18 anos de cadeia enquanto outras que mataram e esquartejaram são punidas a menos do que isso. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

Nada será provado contra Bolsonaro, diz senador

Ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, Nogueira afirmou que, mesmo com todas as investigações em curso, nenhuma das acusações ao ex-presidente será comprovada.

Enquanto estiver na vida pública, ficarei ao lado de Bolsonaro. Sinto um orgulho enorme de ter pertencido ao governo dele e por ter sido seu principal ministro. Tenho a consciência tranquila de estar do lado correto e não tenho a menor dúvida de que nada será provado contra Bolsonaro. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

