Por que sandálias Kenner são desejadas? Conheça a origem da marca e modelos

Lançada em 1988 no Rio de Janeiro, as sandálias Kenner foram inspiradas nos chinelos praianos usados por surfistas da Califórnia (Estados Unidos). Não à toa, a marca conquistou o coração e os pés de jovens cariocas.

A popularidade do calçado cresceu no Brasil, principalmente pela relação da empresa com o universo musical. A Kenner já fechou parceria com artistas como Anitta, em sua turnê "Ensaios", e o cantor João Gomes, além de lançar uma collab de sandálias exclusivas com o rapper L7nnon, em 2022.

"Não é algo que só a marca desenvolveu, jogaram meu nome e vamos vender. É algo que a pensamos junto", disse L7nnon, em entrevista a Nossa.

Inicialmente, jovens com dinheiro da zona sul do Rio de Janeiro eram os principais compradores da sandália. Mas isso mudou logo.

O calçado se tornou símbolo de status entre jovens moradores das comunidades da cidade - no mesmo momento em que o funk se tornava o ritmo local dominante, ali por volta da década de 1990.

O movimento cresceu e, além dos bailes funk, marca passou a transitar pelo universo do rap e do hip hop.

L7nnon | Kenner Imagem: Divulgação/@youknowmyface

FBC em ação com a Kenner Imagem: Divulgação

Outro rapper que tem parceria com a Kenner é FBC (Fabrício Soares), que lançou a música "De Kenner" em 2021 e que já conta com mais de 2,3 milhões de visualizações no YouTube.

A relação dele com as sandálias é longa: aos 12 anos, ele ganhou uma do irmão e a usou por cinco anos. Aos 17, ele conseguiu comprar outra.

"Foi um bem adquirido! Assim como você consegue comprar um carro, conquistar um diploma, aprender outra língua, coisas que te proporcionam micro ascensões na comunidade. Kenner é uma ascensão na nossa comunidade", disse o artista, em entrevista a Ecoa.

Como são as sandálias?

Vale lembrar que a Kenner nasceu como uma marca do bom e velho chinelo de dedo usado por surfistas. Por isso, o modelo tinha que obrigatoriamente ser macio e durar bastante, além de facilitar o deslocamento nas areias entre uma onda e outra.

Por isso a escolha do material: solado de borracha vulcanizada, o que torna o calçado mais resistente sem deixar de perder o conforto. Existem diferentes versões com cores variadas.

No modelo clássico, as tiras (chamadas cabedais) são de nylon emborrachado. Já os novos modelos impermeáveis têm as tiras em material sintético para não molhar.

Anatômicas, as palmilhas também são feitas para oferecer maior conforto no caminhar e, no caso da versão Red, ela é feita com polímero exclusivo da Kenner, para manter densidade confortável sem ficar úmida.

Confira alguns modelos de sandálias e chinelos Kenner que o Guia de Compras UOL encontrou. Os preços começam em R$ 69,90. Os mais caros da lista chegam a quase R$ 190.

*Com informações do site da marca Kenner

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).