Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com ganhos liderados por Hong Kong

São Paulo, 02/04/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, com ganhos liderados por Hong Kong em meio ao entusiasmo com a estreia da Xiaomi no mercado de veículos elétricos.

Na volta do feriado de Páscoa, o índice Hang Seng avançou 2,36% em Hong Kong, a 16.931,52 pontos, à medida que a ação da Xiaomi saltou 8,97% após a empresa chinesa de celulares e eletrônicos lançar seu primeiro carro elétrico, na semana passada.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,09% em Tóquio, a 39.838,91 pontos, e o sul-coreano Kospi subiu 0,19% em Seul, a 2.753,16 pontos, com ambos os índices sustentados por ações ligadas a chips, enquanto o Taiex registrou ganho de 1,21% em Taiwan, a 20.466,57 pontos.

Por outro lado, os mercados da China continental ficaram no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões positivos. O Xangai Composto mostrou ligeira baixa de 0,08%, a 3.074,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,53%, a 1.779,69 pontos. Pesaram nos negócios ações de tecnologia e do setor imobiliário.

Na Oceania, a bolsa australiana também apresentou desempenho negativo ao retomar negócios após o feriado de Páscoa. O S&P/ASX 200 caiu 0,11% em Sydney, a 7.887,90 pontos, em meio a dúvidas sobre quando o banco central local poderá começa a reduzir juros, depois de atingir máxima histórica na sessão anterior, a última do primeiro trimestre.

