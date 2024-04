Boa Safra anuncia construção de Centro de Distribuição em Campo Novo do Parecis

São Paulo, 2 - A Boa Safra, empresa líder na produção de sementes no Brasil, divulgou comunicado no qual anunciou o compromisso de compra e venda de um terreno na cidade de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, para a construção de um novo Centro de Distribuição (CD). O valor do investimento não foi informado. As obras começaram na segunda-feira, 1º, disse a companhia. No local, poderão ser estocadas até 13,3 mil big bags em 6 mil m² de câmaras frias, adequadas ao armazenamento de grãos. Ao todo, serão 9.375 m² de área construída. A equipe de engenharia da Boa Safra estima a entrada em operação em 31 de agosto de 2024, permitindo o atendimento de uma área de mais de 2 milhões de hectares.O terreno em Campo Novo do Parecis tem 50.000 m² e está localizado na Rodovia MT-235, no km 12. A escolha da cidade foi estratégica para atender Mato Grosso como um todo, posicionando a Boa Safra com CDs em todas as regiões do Estado, explicou a empresa.Mato Grosso, atualmente, é o Estado líder na produção de grãos, sendo responsável pela produção de aproximadamente 12 milhões de hectares de soja. A região é estratégica para o agronegócio brasileiro e o recebimento de sementes pelo produtor rural no tempo certo para o plantio é necessário para uma safra de sucesso. "O CD cada vez mais perto do agricultor possibilita a retirada mais próximo ao plantio, assegurando o acondicionamento em local adequado e evitando a perda de qualidade", declarou na nota o diretor de Operações da Boa Safra, Glaube Caldas.