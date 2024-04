Ladrões fazem arrastão em avenida do bairro Morumbi, em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Bandidos fizeram um arrastão em uma das principais avenidas de São Paulo na manhã de hoje.

O que aconteceu

Dois homens em uma moto assaltaram motoristas na avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. Pelo menos quatro pessoas tiveram os celulares roubados.

Um dos bandidos foi baleado no cruzamento com a rua São Pedro Fourier. Ele foi imobilizado por um policial à paisana até a chegada das viaturas e do resgate.

O outro ladrão fugiu de moto pela contramão. Fuga foi mostrada em imagens da TV Globo.

Uma das vítimas conseguiu recuperar a aliança. A joia estava no bolso do homem baleado. O celular do idoso foi levado pelo outro bandido.

A ocorrência foi registrada no 89º DP. A SSP diz que mais detalhes serão fornecidos quando o boletim de ocorrência for finalizado.