Dia Mundial do Backup: confira 6 produtos para manter seus arquivos seguros

O Dia Mundial do backup será celebrado neste domingo (31). A data foi criada para relembrar anualmente a importância de mantermos os nossos arquivos salvos e protegidos, seja em celulares e computadores.

O nome backup, traduzido para o português, significa "cópia de segurança". Dessa forma, é possível recuperar dados em caso de hackeamento, perda ou roubo do notebook ou do smartphone, ou ainda se você decidir trocar de equipamentos.

O jeito mais prático atualmente é manter cópias dos arquivos importantes em sistemas em nuvem (como Google Drive e iCloud) e num dispositivo removível, como HD e SSD (Solid State Drive) externos.

A recomendação é de que o backup seja realizado de maneira periódica para o lugar de armazenamento.

Uma pesquisa da Western Digital realizada no ano passado observou que a principal barreira para a realização de um backup entre os brasileiros não é o desconhecimento, mas sim adotar a ação na rotina, já que apenas 26% dos entrevistados o faziam diariamente.

Se você decidir trocar de celular ou computador, é preciso que o processo também seja realizado, caso queira seus arquivos antigos no novo dispositivo.

O Guia de Compras UOL lista a seguir seis produtos que podem ajudar você na rotina de backup.

Capacidade de armazenamento digital de 1 TB;

Com tecnologia Plug & Play, não exige a instalação de software;

Compatível com USB 3.0 e USB 2.0, não demanda cabo de alimentação externo;

Tem acabamento fosco e é resistente a manchas.

Armazena 1 TB;

Com tecnologia de conectividade USB;

Plug and play, com cabo USB 3.0 de 18 polegadas incluído;

Projetado para funcionar com computadores Windows ou Mac.

Capacidade de armazenamento digital de 4 TB;

Alimentado por USB 3.0;

Salvamento de arquivos arrastar e soltar;

Reconhecimento automático de computadores Windows e Mac para configuração simples.

1 TB de armazenamento;

Tecnologia de conectividade USB;

Compacto e de bolso;

Velocidades de até 1050 MB/s com USB 3.2 Gen 2.

1 TB de armazenamento;

Tecnologia de conectividade USB;

Velocidade de leitura de até 550mb/s;

Compatível com Windows e Mac;

Resistente a choque até 1500g e a vibrações;

Indicado para para salvar editar fotos e vídeos de alta resolução.

1 TB de armazenamento;

Velocidades de leitura de até 1050 MB/s;

Funciona com Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One com conectores USB-C 3.1 Gen2 e USB-A;

Resistente a quedas de até 2,2 metros, temperaturas extremas, choques e vibrações. *Com informações de texto de Abinoan Santiago, publicado em 22 de fevereiro de 2022.

