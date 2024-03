Lula segura bandeira da Palestina e critica Israel

(ANSA) - BRASÍLIA, 05 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar os ataques de Israel na Faixa de Gaza e segurou uma bandeira da Palestina em solenidade na noite desta segunda-feira (4), em Brasília.

"Vocês estão lembrados como apanhei quando falei da Palestina. Mas o tempo vai provar que eu estava certo, o povo palestino tem direito a viver e a criar seu país", afirmou Lula.

O governo israelense "não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, morte", acrescentou o presidente durante a abertura da quarta Conferência Nacional de Cultura, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Um dos participantes do evento, o poeta Antônio Marinho, levou ao palco uma bandeira da Palestina, e Lula aproveitou para posar para fotos segurando o estandarte.

Há duas semanas, o mandatário comparou o "genocídio" em Gaza com o Holocausto nazista e foi declarado como "persona non grata" pelo governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.