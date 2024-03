'Corrupto': Ferrari viraliza ao surgir pichada e ser guinchada em Maceió

Uma Ferrari vermelha que estava estacionada, e toda pichada, na Avenida Silvio Carlos Viana, na Ponta Verde, em Maceió, foi guinchada e recolhida pelo DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito). O caso aconteceu na sexta-feira passada (1º) e viralizou nas redes sociais.

O carro de luxo, modelo California e ano 2010, tem preço médio de R$ 1,37 milhão, segundo a Tabela Fipe.

O veículo estava pichado com as palavras 'corrupto' e 'ladrão', não tinha a placa dianteira e estava estacionado em frente à Cadeira Gigante, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A Polícia Civil foi chamada e suspeitava de vandalismo. Contudo, o ex-policial militar e influenciador digital Kel Ferreti logo disse ser o dono do veículo e afirmou que tudo foi uma ação de marketing. A tinta usada para a "pichação" é lavável.

Apesar da explicação, o DMTT guinchou a Ferrari e a removeu do local, levando-a para um pátio.

"No local, os agentes constataram que o automóvel não possuía uma das placas, a dianteira, motivo pelo qual foi removido, respaldado pela Lei Municipal 6.337/14, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados em vias públicas da capital. Além disso, a remoção leva em consideração o Artigo 279-A do CTB [Código de Trânsito Brasileiro]", explica em nota a Prefeitura de Maceió.

O artigo citado do CTB também diz que veículos abandonados em via pública devem ser recolhidos e levados a um pátio.

No mesmo dia, Kel Ferreti foi até o pátio do DMTT e, com um reboque particular, fez a retirada do veículo após o pagamento das taxas de guincho e diária do pátio da empresa responsável pelo armazenamento. O valor pago não foi divulgado pela prefeitura.

Além da falta de placa dianteira, o carro está plotado na cor vermelha, mas no seu documento consta que o veículo é originalmente branco. O influenciador também deverá regularizar essa questão.

"O automóvel foi destinado a uma empresa que executará a retirada da plotagem que descaracteriza as informações contidas no registro do veículo, alterando sua cor e também para recolocar a placa dianteira", acrescentou a Prefeitura.

O DMTT deu prazo de 10 dias para que o influenciador digital realize as adequações necessárias.

"Até o fim do prazo, deve apresentá-lo devidamente regularizado, sob pena de ser incluída restrição junto ao Detran. Não será permitida a circulação sem que as pendências sejam sanadas", finalizou a nota.

Redes sociais

Ex-PM, influenciador Kel Ferreti posa com Ferrari antes de carrão receber as 'pichações' Imagem: Reprodução

Kel Ferreti possui 2,1 milhões de seguidores no Instagram. O ex-policial militar se intitula como empresário e influenciador digital.

Ele foi expulso da corporação no ano passado após cometer crime eleitoral. Em 2010, Ferreti fez um vídeo na urna eletrônica mostrando em quem votaria para presidente e governador.

Nas redes sociais, ele é conhecido por ostentar uma vida de luxo e promover rifas e sorteios onde os prêmios são carros caros e potentes.

A reportagem procurou o influenciador digital, mas não obteve retorno até agora. Caso ele se manifeste, a reportagem será atualizada.