Rei Haroldo da Noruega seguirá hospitalizado pelo restante da semana

O rei Haroldo da Noruega, de 87 anos e transferido da Malásia no domingo após contrair uma infecção, seguirá hospitalizado durante toda a semana pelo menos, anunciou o Palácio Real nesta segunda-feira (4).

O rei ainda tem "um ritmo cardíaco fraco", o que necessitará a instalação de um estimulador cardíaco permanente quando sua infecção for curada totalmente, acrescentou.

"Isso levará vários dias e o rei, portanto, deve permanecer no hospital Rikshospitalet (Hospital Nacional de Oslo) até o fim de semana", segundo o comunicado do Palácio Real.

A infecção "recentemente foi melhor controlada" e "o estado de saúde do soberano é estável e apresenta melhora", revelou.

O mais velho dos soberanos em exercício na Europa, Haroldo contraiu uma infecção durante uma estadia privada em uma ilha turística no noroeste da Malásia, e deu entrada no início da semana no hospital Sultanah Maliha.

No sábado, o rei colocou um marca-passo para ter "um retorno para casa mais seguro", anunciou a Casa Real.

O rei Haroldo anda com ajuda de muletas e teve diversos problemas de saúde nos últimos anos. Teve que ser submetido a uma operação no coração e sofreu diversos transtornos respiratórios e infecções.

No trono há 33 anos, descartou abdicar no final de janeiro em sua primeira intervenção pública desde a surpreendente saída do trono dinamarquês de sua prima distante, a rainha Margarida II.

Em sua ausência, o príncipe herdeiro Haakon, de 50 anos, assume a regência.

ef/bds/eg/mb/dd/aa

© Agence France-Presse