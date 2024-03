PM que matou colega em briga de bar agiu em legítima defesa, diz advogada

Do UOL, em São Paulo

Diego Santos Purcina, PM de Goiás de 30 anos, foi morto com um tiro à queima-roupa por Jefferson José da Silva, PM do DF de 57 anos. O caso ocorreu no último sábado (2), em Novo Gama (GO).

O que aconteceu

Defesa de PM afirma que ele agiu em legítima defesa. Em nota, a defesa de Jefferson da Silva diz que ele "teve a única de intenção de separar a briga", mas que foi "derrubado e brutalmente agredido" por Diego, e disparou em legítima defesa.

Autor teve prisão convertida em preventiva. Jefferson passou por audiência de custódia ontem e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Quando já estava no chão e sendo agredido, no intuito de dispersar as pessoas que lhe agrediam e também para não morrer, o SGT Jefferson efetuou um único disparo, o qual lamentavelmente atingiu Diego, que veio a óbito. Sabemos que a perda de uma vida é sempre muito triste, mas o SGT Jefferson apenas agiu para se defender SGT Jefferson é um policial militar, atualmente na reserva e durante toda a sua vida, jamais respondeu a qualquer processo criminal. Sempre teve uma conduta irretocável.

Kelly Moreira, advogada de Jefferson da Silva, em nota à imprensa

Relembre o caso

PM foi morto por outro policial durante briga em bar. Uma briga teria se iniciado entre Diego e um amigo de Jefferson em um bar de Novo Gama, mas o policial do DF se envolveu e atirou no peito de Diego, à queima-roupa. Ele foi levado ao hospital, mas acabou morrendo, segundo a Polícia Militar do DF.

O autor do disparo teria se identificado como policial do DF e resistido à prisão. As armas dos dois policiais foram apreendidas e levadas à perícia.

Diego ajudou a procurar Lázaro, em 2021. Diego Purcina fez parte da equipe que encontrou Lázaro Barbosa, que matou quatro pessoas e fugiu em 2021. O Cel. Edson Raiado, que comandou as buscas, publicou notas de pesar em suas redes sociais. "Os heróis morrem em combate.", escreveu.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás e com a Polícia Civil de Goiás, mas não recebeu retorno. Este espaço segue aberto para manifestações.