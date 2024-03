Paul e Ringo prestigiam desfile de Stella McCartney em Paris

Os Beatles Paul McCartney e Ringo Starr assistiram nesta segunda-feira (4) ao desfile de Stella McCartney em Paris, uma apresentação que defendeu uma moda com responsabilidade ambiental.

Defensora dos animais e do meio ambiente, Stella McCartney chamou o mundo da moda a "acordar", durante um desfile no qual reivindicou que 90% das matérias-primas da coleção são eco-responsáveis, começando pelo couro vegano das bolsas.

A criadora multiplicou as roupas com "proporções exageradas", muito estruturadas, e os vestidos de festa com materiais nobres, porém mais excêntricos do que o habitual. Sobre os materiais, a estilista disse que busca "soluções que permitam não distinguir a diferença a olho nu", como um conjunto de couro sintético branco.

Depois dos dias de chuva em Paris, o sol brilhou para o desfile, sob a claraboia do Parc André Citroën, na presença especial de uma infinidade de celebridades e amigos. Na passarela, várias "filhas de", como Lily Moss, filha da supermodelo Kate Moss.

Stella McCartney, que fundou sua marca homônima em 2001, depois de trabalhar na Chloé, deixou Londres para apresentar seus desfiles em Paris, seguindo o exemplo de Alexander McQueen e Victoria Beckham.

- Marine Serre vai ao mercado -

Aos 32 anos, Marine Serre é uma das porta-vozes da nova moda de rua francesa, que mistura tênis e agasalhos esportivos com desenhos e materiais nobres, tendo como guias a cor, as estampas brilhantes e a reciclagem têxtil.

Para seu desfile na Semana de Moda de Paris, Marine criou um ambiente de mercado, com stands de café, bebidas, pizza e flores. "Escolhi o mercado porque é um lugar que conecta as pessoas, onde elas reservam um tempo para estar juntas."

Os modelos variavam de bebês a pessoas de 60 anos. Uma mãe desfilou com uma criança de colo vestindo uma roupa branca com a estampa de lua crescente característica da marca.

"Vejo a beleza no comum, no ordinário, com simplicidade. Queria que as mulheres se sentissem confortáveis, mas também elegantes e poderosas", declarou a estilista após o desfile.

- Zimmermann traz o chique australiano -

Um estilo entre o boêmio e o sofisticado foi a proposta da marca australiana Zimmermann. A coleção outono/inverno 2024/2025 foi concebida "como uma homenagem às revistas que ditavam o que era moda" nas primeiras décadas do século XX, explicou Nicky Zimmermann, fundadora da empresa com a irmã, Simone, há mais de três décadas.

O desfile começou com uma clara influência dessa época, como um vestido longo de seda preto fechado no pescoço e estampado com losangos e flores. Aos poucos, a marca foi mostrando um lado mais boêmio, com jaquetas e calças jeans e uma criação toda em estampa de onça.

Para o rigor do inverno, a Zimmermann apresentou um conjunto de calça e casaco salmão no estilo capa, amarrado no pescoço com um grande laço.

O desfile oscilou entre jaquetas de couro com bolsos grandes e vestidos colados ao corpo ou vaporosos e transparentes, em tom bordô. "É a roupa que eu gostaria de usar", resumiu a estilista.

