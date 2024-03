Paris-2024 revela pôster oficial 'surrealista' em forma de díptico

Um díptico "abundante" e "surrealista": o pôster oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 foi revelado nesta segunda-feira (4) no Museu de Orsay, uma das principais pinacotecas da capital francesa.

O pôster foi desenhado pelo ilustrador Ugo Gattoni, que dedicou cerca de 2 mil horas de trabalho elaborando a obra.

Cada edição dos Jogos Olímpicos desde 1912 conta com seu próprio cartaz. Para esta 33ª edição, a arte é um díptico com uma vertente olímpica e outra paralímpica.

No pôster aparecem, entre outros detalhes, a Torre Eiffel inserida no Stade de France, uma quadra de tênis em cadeira de rodas e a parte superior do Arco do Triunfo, e no primeiro plano um saltador no rio Sena.

"Queria algo épico, grandioso, mas também um sentimento de celebração alegre, fervilhante, super abundante", explicou Gattoni durante um encontro com a imprensa antes a apresentação oficial de sua obra.

"Uma aposta surrealista com a qual tentamos conservar muito de poesia e de humor", resume o ilustrador.

Também é possível notar alusões a Marselha e ao Taiti, que receberão as provas de vela e surfe, respectivamente. Tudo isso completado com imagens de milhares de pequenos personagens "feitos à mão" e artesanalmente, explicou Joachim Roncin, diretor encarregado da identidade no comitê organizador dos Jogos Olímpicos, num momento em que a inteligência artificial gera imagens e desenhos.

Os jardins de Versalles ficam em frente à Torre Eiffel, e oito mascotes, os barretes frígios, estão camuflados dentro da composição, na qual não se vê nenhuma bandeira francesa, mas com o logo de Paris-2024.

O pôster oficial dos Jogos Olímpicos (26 de julho - 11 de agosto) e Paralímpicos (28 de agosto - 8 de setembro) poderá ser adquirido em seu formato original ou em produtos derivados, como quebra-cabeças ou em versões para colorir.

dec/hpa/iga/cb/mvv

© Agence France-Presse