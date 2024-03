Luis Enrique adverte que 2 a 0 "pode ser enganoso"

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, advertiu nesta segunda-feira (4), véspera do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Real Sociedad, que o resultado de 2 a 0 na ida "pode ser enganoso", em uma entrevista coletiva na qual evitou falar sobre Kylian Mbappé.

"É um resultado muito bom, mas pode ser enganoso se não entrarmos com a atitude adequada, se não estivermos preparados para complicações, se não entendermos que o adversário pode fazer gol", considerou o treinador espanhol.

No jogo de ida, há três semanas, no Parque dos Príncipes, o PSG abriu vantagem de 2 a 0 no confronto. Nesse cenário, o time francês pode perder por até um gol de diferença na Espanha que se classifica para as quartas.

"Se você entrar distraído, estará afundado na miséria. Vamos tentar não deixar que isso aconteça", acrescentou Luis Enrique.

"Acho que estamos em um momento excepcional quanto à motivação, resultados e comprometimento dos jogadores", afirmou.

"Não é um jogo cômodo, vai ser complicado, mas viemos para ganhar", disse, por sua vez, o atacante do PSG Bradley Barcola.

Perguntado sobre se pode repetir na Champions o que vem fazendo nos últimos jogos do Campeonato Francês, substituindo Mbappé, Luis Enrique foi irônico.

"Pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe?", disse o treinador, que pouco antes evitou falar sobre se notava uma mudança de atitude no atacante francês após anunciar que deixará o clube ao final da temporada.

"Acho que o jogo de amanhã é tão importante para nós que não há mais comentários a fazer", limitou-se a dizer o espanhol.

Luis Enrique também falou diretamente sobre a equipe ao ser questionado quanto ao que espera de Mbappé em campo.

"Espero que o time esteja à altura do confronto e que sejamos capazes de encarar o jogo como estamos fazendo em toda a temporada", afirmou.

"Tenho muita confiança na equipe e acho que temos um objetivo claro, que é tentar vencer o jogo", concluiu

gr/dam/cb/dd

© Agence France-Presse