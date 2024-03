Leilão da Receita Federal tem iPhone banhado a ouro em BH

A Receita Federal vai realizar um leilão de itens apreendidos ou abandonados que inclui um iPhone banhado a ouro.

O que aconteceu

O iPhone 13 Pro Max banhado a ouro será leiloado em Belo Horizonte. O lance mínimo inicial de R$ 4 mil.

Propostas poderão ser apresentadas a partir de 25 de março. O leilão online ficará aberto até 21h do dia 27, e a sessão pública será no dia 28, às 11h.

Outros 24 lotes fazem parte do mesmo leilão. Entre os itens estão veículos, smartwatches, eletrônicos e um aparelho removedor de rugas a laser, com lance mínimo de R$ 8,5 mil.

Como participar

O comprador deve acessar o Sistema de Leilão Eletrônico. O edital deste leilão é o de número 0600100/000001/2024. Os lotes podem ser visitados entre os dias 25 e 26 de março, mediante agendamento.

A abertura da sessão para lances será em 25 de março, às 8h. As propostas podem ser apresentadas no site até as 21h do dia 27 de março. A sessão pública será no dia 28, às 11h.

Pessoas físicas não poderão comprar todos os lotes. Elas podem oferecer propostas de valor de compra para os lotes de números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 24.