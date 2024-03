Inter vence Genoa por 2 a 1 e estica vantagem na Série A

ROMA, 4 MAR (ANSA) - A Internazionale venceu o Genoa por 2 a 1 no estádio de San Siro, em Milão, e deu mais um passo para a conquista do título do Campeonato Italiano na temporada 2023/24.

O time do técnico Simone Inzaghi abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de Kristjan Asllani aos 30 minutos e Alexis Sánchez em cobrança de pênalti aos 38.

O Genoa descontou com o gol de Johan Vásquez aos nove minutos da etapa final.

Com a vitória, a Inter chegou a 72 pontos. São 15 de vantagem para a Juventus, segunda colocada, com apenas 11 jogos pela frente.

Na próxima rodada, os nerazzurri jogam fora de casa contra o Bologna. A partida será no sábado, às 14h (horário de Brasília).

O Genoa é o 12º colocado com 33 pontos e voltará a campo também no sábado, às 16h45 (horário de Brasília), para receber o Monza no estádio Luigi Ferraris. (ANSA).

