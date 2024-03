Inter vence Genoa e abre 15 pontos de vantagem no Italiano

A Inter de Milão aumentou para 15 pontos sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano, após a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa (12º) na segunda-feira (4), no fechamento da 27ª rodada.

Esta foi a nona vitória consecutiva da Inter (entre todas as competições), que soma 72 pontos e está muito perto do 20º título italiano de sua história, faltando 11 jogos para o fim do campeonato.

A Juventus, vice-líder com 57 pontos, sofreu sua terceira derrota em um mês no domingo, ao cair diante do Napoli por 2 a 1 no estádio Diego Maradona.

Mais atrás aparecem o Milan (3º), com 56 pontos, e o surpreendente Bologna (4º, 51 pontos), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e é o próximo adversário da Inter.

Jogando no Giuseppe Meazza, os 'nerazzurri' chegaram à vitória com os gols de Kristjan Asllani (30') e Alexis Sánchez (38'), enquanto o Genoa descontou com Johan Vásquez (54').

"É uma vantagem significativa, mas não podemos nos deixar levar, ainda temos muitos jogos e devemos continuar focados", alertou Asllani após a partida.

"Temos o nosso destino nas mãos, isso está claro", admitiu o técnico da Inter, Simone Inzaghi. "Estou no futebol há muitos anos, continuo cauteloso, porque vamos ter jogos muito complicados".

Na semana que vem, o time de Milão viaja à Espanha para enfrentar o Atlético de Madrid no jogo de volta das oitavas de final da Champions. Na ida, vitória dos italianos por 1 a 0.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Milan 0 - 1

- Sábado:

Udinese - Salernitana 1 - 1

Monza - Roma 1 - 4

Torino - Fiorentina 0 - 0

- Domingo:

Hellas Verona - Sassuolo 1 - 0

Frosinone - Lecce 1 - 1

Empoli - Cagliari 0 - 1

Atalanta - Bologna 1 - 2

Napoli - Juventus 2 - 1

- Segunda-feira:

Inter - Genoa 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 72 27 23 3 1 69 13 56

2. Juventus 57 27 17 6 4 42 21 21

3. Milan 56 27 17 5 5 51 32 19

4. Bologna 51 27 14 9 4 41 24 17

5. Roma 47 27 14 5 8 52 33 19

6. Atalanta 46 27 14 4 9 49 30 19

7. Napoli 43 27 12 7 8 42 31 11

8. Fiorentina 42 27 12 6 9 39 30 9

9. Lazio 40 27 12 4 11 32 29 3

10. Torino 37 27 9 10 8 25 25 0

11. Monza 36 27 9 9 9 28 34 -6

12. Genoa 33 27 8 9 10 29 33 -4

13. Lecce 25 27 5 10 12 25 44 -19

14. Empoli 25 27 6 7 14 22 41 -19

15. Udinese 24 27 3 15 9 26 41 -15

16. Frosinone 24 27 6 6 15 35 56 -21

17. Hellas Verona 23 27 5 8 14 24 36 -12

18. Cagliari 23 27 5 8 14 25 47 -22

19. Sassuolo 20 27 5 5 17 32 55 -23

20. Salernitana 14 27 2 8 17 21 54 -33

