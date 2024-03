Idoso é velado sentado em cadeira em Goiás: 'Celebração única'

Do UOL, em São Paulo

Quirino da Silva Souza, de 95 anos, gostava muito de reunir a família em torno dele para conversar. Depois de sua morte, sua família resolveu realizar uma "celebração única" para homenageá-lo. O caso ocorreu em Aparecida de Goiânia (GO).

O que aconteceu

Idoso foi velado em poltrona por opção da família. Segundo Wanderley Rodrigues, dono da funerária que realizou o velório, a modalidade foi um pedido da família: "A filha buscava uma celebração única para homenagear o pai, e disse que ele gostava muito de reunir a família em torno dele para conversar. Foi uma forma singular para resgatar essa memória dele sentado com a família."

Seu Quirino estava acamado há 10 anos. Rodrigues contou também que o idoso estava com Mal de Alzheimer em uma fase avançada, o que impossibilitara que as reuniões familiares ocorressem como ele gostava, com a família em torno dele.

Depois de cerimônia, corpo foi enterrado. Após o velório, o corpo de Quirino foi colocado em um caixão e levado para o cemitério para ser enterrado, "de maneira tradicional", disse Rodrigues.