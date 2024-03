Ibovespa fecha em queda com cautela ante agenda nos EUA na semana

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, em meio a cautela antes de eventos relevantes nos Estados Unidos nesta semana, enquanto Embraer avançou mais de 4% após acordo com a American Airlines.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,65%, a 128.340,54 pontos. Na máxima do dia, chegou a 129.307,41 pontos. Na mínima, a 128.278,26 pontos. O volume financeiro somou 17,7 bilhões de reais.

Nos EUA, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, presta seu testemunho semestral a comitês do Congresso na quarta-feira e na quinta-feira, o que deve concentrar as atenções, assim como uma bateria de dados, incluindo o relatório do governo sobre o mercado de trabalho da maior economia do mundo na sexta-feira.

"O mercado segue em busca de sinais para melhor se posicionar para o início do ciclo de afrouxamento monetário pelo Fomc", afirmou a equipe da corretora Commcor em nota a clientes nesta segunda-feira, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central dos EUA.

Em Wall Street, o S&P 500, umas das referências do mercado acionário norte-americano, fechou com declínio de 0,12%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,2189% no final da tarde, de 4,182% na sexta-feira.

DESTAQUES

- IRB(RE) ON saltou 10,10%, a 42,73 reais, endossado por relatório de analistas do BTG Pactual elevando a recomendação dos papéis para "neutra", citando "sell-off" das ações e melhora em resultados. Eduardo Rosman e equipe também aumentaram o preço-alvo das ações de 40 para 44 reais.

- EMBRAER ON subiu 4,33%, a 27,00 reais, renovando máxima intradia desde meados de 2018, após anúncio de que fechou um contrato com a American Airlines que pode superar 7 bilhões de dólares.

- GPA ON caiu 7,22%, a 3,60 reais, engatando o terceiro pregão seguido de baixa, após forte valorização em duas sessões da semana passada, quando fechou em alta de 12,6% na terça-feira e de 11,9% na quarta-feira.

- PETZ ON recuou 5,73%, a 3,95 reais, em dia de correção, após fechar fevereiro com alta de mais de 27%.

- USIMINAS PNA perdeu 3,69%, a 10,70 reais, após quatro altas seguidas, período em que acumulou um ganho de mais de 4%. Desde o começo do ano, até a última sexta-feira, as ações do grupo siderúrgico valorizaram-se 19,6%.

- VALE ON caiu 0,22%, a 66,73 reais, seguindo os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia em queda de 0,11%, a 890 iuanes (123,63 dólares) a tonelada, após atingir uma mínima intradia de 860,5 iuanes.

- PETROBRAS PN recuou 0,25%, a 40,08 reais, em meio à queda dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou negociado em baixa de 0,9%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,76%, a 33,81 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 0,97%, a 13,65 reais.

- MRV&CO ON avançou 2,50%, a 7,79 reais, após registrar fortes perdas nos últimos pregões. Apenas na sexta-feira, após a divulgação do resultado trimestral, a ação chegou a cair mais de 7% antes de fechar com variação negativa de 0,3%. Na quinta, o papel havia caído 2,9% e, na quarta, cedido 3,3%.