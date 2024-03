Colheita de soja 2023/24 atinge 48% da área no Brasil, mostra AgRural

São Paulo, 4 - A área cultivada com soja no Brasil na safra 2023/24 estava 48% colhida até quinta-feira passada, 29, em comparação com 40% uma semana antes e 43% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. "Chuvas menos intensas no Matopiba (importantes para dar ritmo à colheita e limitar problemas de qualidade), aliadas a volumes bem-vindos pelas lavouras em enchimento de grãos do Rio Grande do Sul, foram o destaque da semana", informou a AgRural.MilhoO plantio da safrinha 2024 de milho atingiu 86% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, em comparação com 73% na semana anterior e 70% no mesmo período do ano passado, segunda dados da AgRural."A semeadura manteve-se em ritmo forte, com os produtores fazendo o possível para encerrar os trabalhos dentro da janela ideal, que terminou no fim de fevereiro em boa parte de Mato Grosso e no oeste do Paraná, e vai até 10-15 de março nas demais áreas do Centro-Sul", relatou a empresa. A colheita de milho verão 2023/24 do Centro-Sul, por sua vez, alcançou 49% da área cultivada, em comparação com 42% na semana anterior e 37% um ano atrás.