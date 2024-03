Brasil conclama comunidade internacional a adotar missão de apoio no Haiti

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - O governo brasileiro disse nesta segunda-feira estar acompanhando "com preocupação" a situação de segurança pública no Haiti e conclamou a comunidade internacional a adotar passos concretos para apoiar o país.

"O Brasil conclama a comunidade internacional a adotar, com urgência, passos concretos para apoiar o país, em particular por meio da implementação da Resolução 2699 (2023) do Conselho de Segurança da ONU, que cria a Missão Multinacional de Apoio à Segurança no Haiti (MSS), bem como por meio de ações em prol do desenvolvimento do país", disse o Itamaraty em nota.