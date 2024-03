Arqueólogos encontram parte de grande estátua de Ramsés 2º no Egito

CAIRO (Reuters) - Uma missão arqueológica conjunta entre egípcios e norte-americanos encontrou a parte superior de uma enorme estátua do faraó Ramsés 2º durante escavações ao sul da cidade egípcia de Minya, afirmou o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito nesta segunda-feira.

O bloco de calcário tem cerca de 3,8 metros de altura e retrata Ramsés sentado portando uma coroa dupla e um cocar com uma cobra real, disse Bassem Jihad, chefe da equipe egípcia da missão, em um comunicado.

A parte superior da coluna traseira da estátua exibe hieróglifos que glorificam o rei, um dos mais poderosos faraós do antigo Egito, afirmou.

Também conhecido como Ramsés, o Grande, ele foi o terceiro faraó da Décima Nona Dinastia do Egito e governou de 1.279 a 1.213 a.C.

Combinada com a parte inferior, encontrada décadas atrás, a estátua atinge sete metros de altura.

Estudos confirmaram que a parte superior da estátua combina com a parte inferior descoberta pelo arqueólogo alemão Gunther Roeder em 1930, disse Mustafa Waziri, chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito.

