Ações europeias oscilam perto de picos recordes no início de semana movimentada

Por Sruthi Shankar e Khushi Singh

(Reuters) - As ações europeias fecharam pouco abaixo de máximas recordes nesta segunda-feira, conforme investidores digeriram os fortes ganhos das últimas sessões e adotaram um tom cauteloso antes da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em baixa de 0,03%, a 497,41 pontos, depois de ter atingido outro recorde mais cedo e de ter se aproximado da marca de 500.

As ações de tecnologia continuaram a liderar os ganhos do mercado em todo o mundo, surfando em uma onda de otimismo em torno da inteligência artificial. O índice de tecnologia europeu saltou para seu ponto mais alto em mais de duas décadas.

Entretanto, as perdas em setores cíclicos, como mineração , viagens e lazer e varejo, limitaram os ganhos gerais do mercado.

Os investidores estão aguardando uma série de eventos nesta semana, incluindo dois duas de depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso; a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE); e dados sobre empregos nos EUA em fevereiro.

A expectativa é de que o BCE, que se reunirá na quinta-feira, mantenha os juros em um nível recorde de 4%, mas também é provável que reduza sua perspectiva para a inflação, em um aceno a eventuais cortes. [0#ECBWATCH]

Dados da semana passada mostraram que a inflação da zona do euro caiu em fevereiro, o aumento do núcleo do índice de preços mostrou-se persistente, afetando as expectativas de cortes grandes e rápidos nos juros este ano.

Os mercados agora veem cerca de 90 pontos-base de cortes de juros este ano, com o primeiro movimento ocorrendo em junho.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,55%, a 7.640,33 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,11%, a 17.716,17 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,28%, a 7.956,41 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,07%, a 32.912,34 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação positiva de 0,05%, a 10.069,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,39%, a 6.175,64 pontos.