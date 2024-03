'Sorte que não foi uma criança', diz vereador mordido por burro no Paraná

Renato de Vicente (PSD), vereador em São Manoel do Paraná (PR), foi mordido por um burro por volta de 11h deste sábado (3).

O que aconteceu

Vicente já havia passado pelo burro mais cedo sem maiores problemas. Segundo o vereador, o animal estava no mesmo ponto da avenida Indianópolis , a principal da cidade, desde o começo da manhã. O ataque aconteceu em frente à casa da vítima.

Animal estava preso a uma árvore. Imagens do ataque mostram que Vicente caminhava pelo local e cumprimentou uma mulher momentos antes da mordida. O vereador voltava de uma loja quando tudo aconteceu.

Burro mordeu vítima na altura do tórax. "Ele avançou, me mordeu e, antes de me soltar, ainda puxou", explicou Vicente. De acordo com o vereador, após o ataque, seus músculos arderam por volta de 2 horas.

"Ficou o susto e o aprendizado", disse Vicente nas redes sociais. Ele tomou vacina contra raiva ontem mesmo e passa bem. Segundo o vereador, o animal não foi culpado pelo ataque e o dano teria sido maior caso a vítima fosse uma criança ou um idoso.

O caso foi registrado junto à Polícia Militar. Uma equipe de saúde do município deve monitorar o burro em relação a eventuais doenças nos próximos dias.