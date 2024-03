Temporada de F1 abre com Verstappen em "uma galáxia diferente"

Por Abhishek Takle

SAKHIR, Bahrein (Reuters) - O campeão Max Verstappen não poderia ter esperado um início melhor em sua busca pelo quarto título consecutivo de Fórmula 1, com até mesmo os rivais elogiando sua exibição esmagadoramente dominante no Grande Prêmio do Bahrein, classificando a habilidade do piloto como de "uma galáxia diferente".

O holandês recebeu a bandeira quadriculada 22,4 segundos à frente de seu companheiro de equipe Sergio Perez, que pilotava um RB20 semelhante.

Ele conseguiu isso partindo da pole, liderando todas as voltas e com a volta mais rápida para completar um "grand slam".

“Inacreditável, acho que hoje foi ainda melhor do que o esperado”, disse Verstappen. “Foi muito divertido, me senti muito bem no carro. É especial ter dias assim, onde tudo parece perfeito e você se sente em sintonia com o carro.”

Os treinos classificatórios acirrados na sexta-feira, com constantes troca de guarda, com três equipes diferentes ocupando o primeiro lugar nas três sessões, e nenhuma delas a Red Bull, aumentaram a perspectiva de uma prova disputada no sábado.

Mas a aparentemente tranquila vitória de Verstappen na primeira corrida de uma temporada de 24 rodadas frustrou rapidamente essas esperanças.

O jovem de 26 anos, mal suando ao sair do carro, também venceu a abertura da temporada do ano passado no Bahrein, partindo da pole. Verstappen encerrou 2023 com 19 vitórias em 22 corridas.

Com seu Red Bull mais difícil de se alcançar, pelo menos na abertura da temporada de 2024, há todas as possibilidades de que ele possa ir melhor este ano. Os rivais não descartam a possibilidade.

“Infelizmente, sim”, disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, quando questionado se Verstappen poderia ser inalcançável. “(Nós) apenas temos que reconhecer que seus níveis de desempenho são realmente fortes."

“Acho que hoje Max não está em uma liga diferente, mas em uma galáxia diferente – o desempenho é extraordinário.”