Menina de 5 anos cai do 5º andar de prédio em MG; padrasto é preso

Do UOL, em São Paulo

Uma menina de cinco anos caiu do quinto andar de um prédio no bairro Palmital I, em Lagoa Santa (MG), na noite de ontem (2).

O que aconteceu

O padrasto da vítima, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante por abandono de incapaz. Ele foi conduzido para Delegacia de Plantão de Vespasiano e preso posteriormente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, plantas amorteceram a queda da criança. Ela sofreu escoriações e apresentava sonolência quando foi levada pelo Samu para a Santa Casa de Lagoa Santa. A PM informou que ela foi transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Outras duas crianças, de 7 e 2 anos, também estavam no apartamento. A tela de proteção da janela, por onde a menina de 5 anos caiu, estava cortada. Os policiais encontram facas no local. O apartamento estava muito sujo e com forte odor de urina e fezes de gatos.

O homem disse que havia se ausentado para ir até o trabalho da mãe das crianças, que fica a poucos metros do condomínio. Ele foi informado do acidente pelo porteiro, quando retornou.

Segundo a PM, o homem aparentava estar alcoolizado. Uma testemunha relatou que ele pegou a criança de forma brusca após a queda. A Polícia Civil informou em nota que deslocou a perícia oficial ao local da ocorrência para realizar os trabalhos de praxe e investiga o caso.