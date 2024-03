Houthis do Iêmen dizem que continuarão a afundar navios britânicos

CAIRO (Reuters) - Os houthis do Iêmen prometeram neste domingo manter os ataques contra navios britânicos no Golfo de Áden após o naufrágio do navio Rubymar, de propriedade do Reino Unido.

Os militares dos Estados Unidos confirmaram no sábado que o navio britânico havia afundado após ser atingido por um míssil disparado por militantes Houthi em 18 de fevereiro.

"O Iêmen continuará a afundar mais navios britânicos e quaisquer repercussões ou outros danos serão adicionados à conta do Reino Unido", disse Hussein al-Ezzi, vice-ministro das Relações Exteriores do governo liderado pelos houthis, na rede social X.

"É um Estado desonesto que ataca o Iêmen e faz parceria com os Estados Unidos no patrocínio de crimes contínuos contra civis em Gaza."

(Por Mohamed Ghobari)