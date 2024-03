Sete morrem em ataque de drone em Odessa, diz Ucrânia

Um ataque de drone russo que matou sete pessoas, incluindo um bebê e uma criança de dois anos, neste sábado poderia ter sido evitado se a Ucrânia não estivesse enfrentando atrasos no fornecimento de armas, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

O drone atingiu um bloco de apartamentos na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia.

Zelenskiy disse que os ataques russos usando drones Shahed fornecidos pelo Irã "não fazem sentido militar" e têm como objetivo apenas matar e intimidar.

"O mundo sabe que o terror pode ser combatido", disse ele em seu discurso em vídeo durante a noite. "Atrasar o fornecimento de armas para a Ucrânia, sistemas de defesa antimísseis para proteger nosso povo, leva, infelizmente, a essas perdas."

Zelenskiy nomeou as vítimas mais jovens do ataque como Tymofiy, de quatro meses, e Mark, de dois anos.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que o bebê foi encontrado morto ao lado de sua mãe e publicou uma foto de uma equipe de resgate ao lado de um cobertor ensanguentado, com o braço de um bebê visível de um lado e um braço adulto estendido do outro.

Oito pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de três anos. As equipes de resgate continuaram a procurar mais pessoas sob os escombros, disse Zelenskiy.

A fumaça fluia dos escombros espalhados pelo chão, onde o drone arrancou um pedaço de vários andares do prédio.

"Meu marido saiu correndo para ajudar as pessoas... então vi pessoas saindo correndo e percebi que gente morreu lá dentro", disse Svitlana Tkachenko, que mora em um prédio vizinho.

Roupas e móveis estavam espalhados na massa arruinada de concreto e aço pendurada na lateral do bloco de apartamentos.

"A Rússia continua a combater os civis... Um dos drones inimigos atingiu um prédio residencial em Odessa. Dezoito apartamentos foram destruídos", disse Zelenskiy no Telegram.

O Serviço de Emergências do Estado da Ucrânia publicou fotos, incluindo a de uma criança morta sendo colocada em um saco para cadáveres por equipes de resgate.

"É impossível esquecer isso. É impossível perdoar", disse em um comunicado. Ele disse que cinco pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas com vida.

Vários milhares de drones alados de longo alcance foram disparados contra alvos dentro da Ucrânia desde a invasão em grande escala de Moscou há dois anos.