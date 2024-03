Presidente do Parlamento da Hungria aprova adesão da Suécia à Otan

BUDAPESTE (Reuters) - O presidente do Parlamento húngaro, Sandor Lezsak, assinou neste sábado a ratificação da adesão da Suécia à Otan e encaminhou a legislação ao gabinete do presidente para promulgação, segundo registros de votação no site do Parlamento.

Os parlamentares aprovaram a adesão da Suécia à Otan em 26 de fevereiro, eliminando o último obstáculo antes do passo histórico do país nórdico, cuja neutralidade durou duas guerras mundiais e a Guerra Fria.

O voto húngaro encerrou meses de atrasos para concluir a mudança na política de segurança da Suécia e seguiu-se a uma visita do primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, durante a qual os dois países assinaram um acordo de armas.

O governo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, enfrentou pressão dos aliados da Otan para entrar na linha e selar a adesão da Suécia à aliança. O presidente da Hungria tem agora até cinco dias para promulgar a legislação.

Estocolmo abandonou sua política de não alinhamento para obter maior segurança dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

