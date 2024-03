Papa diz sofrer de bronquite e deixa de ler discurso por tosse

VATICANO, 2 MAR (ANSA) - O papa Francisco confirmou neste sábado (2), em um evento no Vaticano, que sofre de bronquite, após não conseguir ler um discurso devido à tosse.

"Agradeço a todos vocês, preparei um discurso mas sinto que não posso lê-lo por causa da bronquite", declarou o Pontífice ao abrir o ano judicial na Santa Sé.

Nos últimos dias, Francisco, que ainda está com a voz um pouco frágil, apresentou sintomas gripais e chegou a passar por exames em um hospital de Roma.

No sábado passado, inclusive, o religioso cancelou seus compromissos agendados, assim como na segunda-feira, embora tenha feito a oração do Angelus no domingo.

Ano judicial - Durante o evento, o presidente do Tribunal do Vaticano, Giuseppe Pinatone, inaugurou o ano judicial deste ano perante o Papa.

"Declaro aberto o ano judicial de 2024", disse ele.

O discurso de saudação, porém, foi proferido pelo promotor de justiça do Vaticano, Alessandro Diddi, que destacou "a credibilidade" que a jurisdição da Santa Sé "há anos" tem conseguido ganhar no sistema jurídico internacional "apesar de não pertencer à União Europeia".

"O ano passado foi caracterizado pela realização de importantes julgamentos, tanto no setor civil como no criminal", lembrou.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.