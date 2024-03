Meloni se reúne com premiê do Canadá em Toronto

TORONTO, 2 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, participa neste sábado (2), em Toronto, de uma reunião bilateral com seu homólogo canadense, Justin Trudeau, com quem se encontrou há uma semana em Kiev, no segundo aniversário do conflito entre Rússia e Ucrânia.

A expectativa é de que um comunicado seja divulgado após o término da conversa, que ocorre no Hotel Fairmont Royal York e deve ser pautada nas prioridades da presidência italiana do G7.

Em frente ao hotel de luxo ocorre uma manifestação de ativistas climáticos que, com cartazes e faixas, protestam contra Trudeua e o Fórum Econômico Mundial.

Hoje também haverá uma recepção organizada pelo governo canadense na Galeria de Arte de Ontário, com representantes da comunidade italiana em Toronto e representantes institucionais canadenses. Na ocasião, é esperado discursos de Meloni e Trudeau.

No final do dia, como confirmado pelo programa oficial do governo canadense, Meloni deverá partir para Roma, um dia antes do que foi inicialmente previsto. A visita da premiê italiana ao Canadá é feita após ela passar pelos Estados Unidos e se reunir com o presidente Joe Biden. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.