Flagrado com 70 armas, alvo da PF bloqueou ponte no TO após eleição de Lula

Encontrado com 70 armas em casa em uma operação da Polícia Federal na última quinta (29), o empresário Frederico Carvalho forneceu pneus e participou do bloqueio de uma ponte na região de Palmas (TO), em protesto contra a vitória de Lula nas eleições 2022.

O que aconteceu

Carvalho foi alvo da 25ª fase da operação Lesa Pátria, que mira suspeitos de atuar nos atos golpistas. Ele e outros sete investigados sofreram buscas e apreensões, por conta de um bloqueio feito em uma ponte na rodovia TO-080, na saída de Palmas, nos dias seguintes à derrota de Jair Bolsonaro nas urnas.

O empresário levou a família e uma carreta cheia de pneus para o ponto bloqueado pelos bolsonaristas. Um relatório da Polícia Civil do Tocantins, enviado ao STF, mostra que o veículo chegou à concentração bolsonarista na tarde de 1º de novembro de 2022.

Em nota, a defesa de Carvalho afirma que ele só levou os pneus "a pedido de conhecidos" com o objetivo de "organizar o trânsito para evitar acidentes". A esposa do empresário, no entanto, publicou fotos e vídeos do ato em suas redes sociais, com a afirmação de que o marido estava "nas ruas lutando por um país que não nos pertencia mais".

O trecho da rodovia ficou bloqueado por três dias e foi liberado na madrugada de 3 de novembro, com uso de força policial. Segundo o relatório que aponta a participação do empresário, "os manifestantes exerciam total controle sobre a via, autorizando apenas a passagem de veículos pequenos".

Após o fim do bloqueio, os manifestantes foram para o 22º Batalhão de Infantaria do Exército, em Palmas. No dia 2 de novembro, a esposa de Carvalho publicou no Facebook e no Instagram que estava se deslocando com o grupo para frente do quartel.

Bolsonaristas bloquearam mais de mil trechos de rodovias do país na primeira metade de novembro. Após esses bloqueios perderem força, as manifestações passaram a se concentrar em frente aos quartéis, movimento que durou até os atos de 8 de janeiro.

01.nov.2022 - Carvalho levou pneus para bloqueio da ponte Fernando Henrique Cardoso, em Palmas (TO) Imagem: Reprodução/Polícia Civil do Tocantins

Empresário teve armas retidas na alfândega

A PF apreendeu armamento e dinheiro na casa de Carvalho. Além das 70 armas, que incluem algumas de grosso calibre, foram encontrados cerca de 110 mil dólares (R$ 547 mil, na cotação atual) e 26 mil euros (R$ 140 mil).

Carvalho trouxe as armas dos Estados Unidos, onde morou por mais de 30 anos. Ao voltar ao Brasil com a família, em novembro de 2021, ele teve o armamento retido pela Receita Federal e precisou ir à Justiça para recuperar o material, em maio de 2022.

As armas ficaram retidas devido a um erro da transportadora que fez a mudança da família dos EUA para o Brasil. Ao chegarem ao Brasil, as armas foram tiradas das caixas e levadas para Anápolis (GO), enquanto o restante da bagagem, inclusive as embalagens das armas, ficou no Rio de Janeiro. A informação é do processo na Justiça Federal do Rio que resultou na liberação das armas.

Em nota, a defesa de Carvalho afirma que todo o armamento está legalizado. Segundo os advogados, o empresário tem "uma coleção bélica legalmente adquirida nos Estados Unidos" e que os itens foram trazidos ao Brasil como "bens de família", isentos de tributação.