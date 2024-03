Com cheia histórica do Rio Acre, estado deve ter chuva neste domingo

Em meio uma das maiores cheias da história do Rio Acre, Rio Branco (AC) e outras cidades do estado devem ter chuva neste domingo (3), de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

A previsão é que o nível alcance 17,8 metros amanhã. Segundo boletim de alerta do SGB, isso aumenta riscos de enchentes em Rio Branco.

Rio subiu ao longo do sábado (2). Às 6h deste sábado (2), o nível registrado era de 17,52 metros. Isso se manteve até 12h, quando a água subiu 2 centímetros. Às 15h, uma nova medição indicou volta ao patamar anterior. Mas a verificação das 18h sinalizou nova alta, com o nível do rio em 17,54 metros novamente.

Nível verificado é 3,5 metros acima do necessário para que o rio transborde. A chamada cota de transbordo do rio Acre é de 14 metros.

Nas ruas, água bate na altura dos joelhos de moradores. Imagens compartilhadas pela Defesa Civil de Rio Branco mostram pessoas circulando de barco por locais alagados.

Enchente impactou 60 mil pessoas em Rio Branco. Segundo a defesa civil da cidade, mais de 2 mil pessoas foram levadas para abrigos e cerca de 10 mil estavam desalojadas.

Ministros chegam ao Acre na segunda (4). Waldez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, devem avaliar os estragos causados pela cheia em Rio Branco (AC).

"Desde o início das enchentes trabalhamos junto com os governos do Estado, as prefeituras e as bancada parlamentares do Acre", disse ministro. Segundo Góes, planos de trabalho para ações de assistência, restabelecimento e reconstrução na região já estão em elaboração.

Situação afeta todo o estado

Outros rios da bacia do Acre apresentam nível acima da cota de transbordamento. Xapuri, Riozinho do Rola, Capixaba, Porto Acre são alguns deles, de acordo com informações do Governo do Estado.

O mesmo fenômeno se repete em rios de outras bacias. O Sena Madureira, da bacia do Purus, e o Cruzeiro do Sul, da bacia do Juruá, são exemplos.

Maior nível já registrado no Acre foi 18,24 metros, em Xapuri (AC). Medição aconteceu em 2015.