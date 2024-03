Casal denunciado por vaquinha falsa com foto de criança com câncer é preso no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o casal que foi denunciado por ter criado uma vaquinha falsa com a imagem de uma criança com câncer. A dupla foi localizada em uma pousada em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, neste sábado, 2.

Segundo a Polícia, a investigação foi aberta no 10ª DP (Botafogo), na capital fluminense, após o registro de uma denúncia pelo parente de um dos envolvidos. A delegacia carioca instaurou inquérito e indiciou a dupla pelo crime de estelionato.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu uma denúncia sobre o caso na Justiça nesta semana. Na sequência, o Judiciário autorizou o mandado de prisão preventiva da dupla.

O caso ganhou repercussão nacional após ser abordado no programa Fantástico, da TV Globo. Segundo a reportagem, o casal teria angariado cerca de R$ 35 mil ao abrir uma vaquinha virtual com a foto de uma criança com câncer.