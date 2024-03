Mulher morre e marido fica ferido após casa desabar em cima de carro no Rio

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher morreu e o marido dela ficou ferido após uma casa desabar em cima do carro deles no Rio.

O que aconteceu

Um imóvel desabou em cima do carro do casal na noite de sexta (1º). Imagens mostram o momento em que eles entram na rua Barão de Ubá, na Praça da Bandeira, e são atingidos pela construção.

O casal foi resgatado e levado ao Hospital Souza Aguiar. Margarete Veraldo, 53, não resistiu aos ferimentos.

O homem está internado em estado grave. Ele foi identificado como Marco Antônio de Paula, marido de Margarete.

O imóvel que desabou estava vazio. As causas do acidente estão sendo investigadas, informou a Defesa Civil do Rio.