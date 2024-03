Ataque israelense mata 3 combatentes do Hezbollah no Líbano

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Um ataque de drone israelense matou três combatentes do Hezbollah no sul do Líbano neste sábado, disseram fontes de segurança no Líbano, as mortes mais recentes em meio às hostilidades transfronteiriças travadas paralelamente à guerra na Faixa de Gaza.

Os homens foram mortos quando o carro em que viajavam foi alvo de um ataque em uma estrada costeira perto da cidade de Naqoura, por volta das 8h30 (3h30 no horário de Brasília), disseram as fontes. Um dos homens era técnico em armas, disse uma das fontes.

O exército israelense disse que uma de suas aeronaves atingiu um veículo no sul do Líbano que transportava “uma série de terroristas que lançaram foguetes contra o território israelense”.

Os ataques israelenses mataram mais de 200 combatentes do Hezbollah e cerca de 50 civis no Líbano desde outubro, enquanto os ataques do Líbano contra Israel mataram uma dúzia de soldados israelenses e cinco civis. Dezenas de milhares de israelenses e libaneses fugiram de vilarejos em ambos os lados da fronteira.

O Hezbollah disse que realizou um ataque a um quartel-general israelense na vila de Liman usando um drone explosivo às 5h40 (00h40 no horário de Brasília) de sábado.

O exército israelense disse que seus jatos atingiram “infraestrutura terrorista do Hezbollah” na área de Labbouneh, na fronteira com Israel, no sábado, além de dois complexos militares do Hezbollah atingidos durante a noite em outra área fronteiriça.

Tal como o grupo islâmico palestino Hamas, o Hezbollah é um aliado do Irã e afirma que a sua campanha na fronteira visa apoiar os palestinos sob o fogo israelense na Faixa de Gaza.

O Hezbollah sinalizou esta semana que pararia de atacar se a ofensiva de Israel em Gaza cessasse, mas também está pronto para seguir lutando se a guerra em Gaza continuar. Na sexta-feira, o Hezbollah anunciou que quatro membros foram mortos no Líbano.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, indicou no domingo passado que Israel planejava aumentar os ataques ao Hezbollah no caso de um cessar-fogo em Gaza, mas estava aberto a um acordo diplomático para retirar os combatentes do Hezbollah da fronteira.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse à Reuters na quinta-feira que a suspensão dos combates em Gaza já na próxima semana desencadearia negociações indiretas para encerrar as hostilidades na fronteira.

(Por Laila Bassam em Beirute e Henriette Chacar em Jerusalém)