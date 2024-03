Agricultores pedem reunião com Meloni em novo protesto em Roma

ROMA, 2 MAR (ANSA) - Um grupo de agricultores realizou neste sábado (2) um novo protesto em Roma, capital da Itália, para voltar a pressionar o governo da premiê Giorgia Meloni a atender reivindicações da categoria.

Com bandeiras da Itália e faixas com as frases "Sem sindicatos" e "Queremos ser autônomos", os agricultores organizaram um ato na Piazza SS Apostoli, no centro da "cidade eterna".

"Pedimos uma reunião com a primeira-ministra Meloni. Os nossos pedidos não mudaram. Pedimos que sejam eliminados os acordos bilaterais que preveem regras diferentes para países não europeus que importam produtos", afirmou o líder do grupo, Danilo Calvani.

Os agricultores também pedem um "estado de crise a nível nacional para o setor", tendo em vista que "cerca de 200 empresas fecham por dia".

Por sua vez, a secretária do Partido Democrata (PD), Elly Schlein, criticou Meloni e afirmou que a premiê disse aos agricultores "sempre os protegemos das decisões da UE", mas depois de nove meses eles "ainda estão à espera de receber reembolsos pelas inundações".

Assim como no restante da União Europeia, os agricultores da Itália denunciam um suposto excesso de regulamentação ambiental no bloco, querem o fim das negociações do acordo comercial com o Mercosul e exigem mais políticas públicas para o setor. (ANSA).

