++ Verstappen vence GP do Bahrein em dobradinha da Red Bull ++

SÃO PAULO, 2 MAR (ANSA) - O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (2) o Grande Prêmio do Bahrein, de ponta a ponta, na primeira corrida da temporada 2024.

O holandês subiu ao lugar mais alto do pódio junto com seu companheiro de equipe, Sergio Perez, em uma dobradinha da Red Bull no Circuito de Sakhir. (ANSA).

