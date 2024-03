Wall Street fecha em alta com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (1º), com máximas para seus índices Nasdaq e S&P, influenciada pelos maus dados dos Estados Unidos que renovam as esperanças dos investidores em um corte de juros mais próximo do que o previsto.

Assim como na véspera, o tecnológico Nasdaq e o ampliado S&P 500 registraram novos recordes, subindo respectivamente 1,14% e 0,80%. Por sua vez, o industrial Dow Jones ganhou 0,23%.

A sessão foi marcada pelos últimos dados macroeconômicos, "que indicam que o Fed [Federal Reserve, banco central dos EUA] pode ter mais motivos para cortar as taxas em maio", disse Sam Stovall, da CFRA.

O índice ISM da atividade do setor manufatureiro americano caiu para 47,8% em fevereiro, ante 49,1% do mês anterior, muito abaixo dos 49,5% previstos pelos economistas.

As outras duas cifras do dia também foram decepcionantes: o índice de confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan e os gastos com construção, que caíram 0,2% mensalmente em janeiro.

Os rendimentos dos títulos públicos dos EUA de 10 anos caíram fortemente, incentivados por esses maus resultados, para 4,18%, ante 4,25% do fechamento do dia anterior.

Após um início tímido, o mercado de ações de Nova York decolou, recuperando seu apetite pelo risco. As ações, o petróleo e os metais preciosos se somaram ao impulso.

Neste ambiente otimista, as estrelas do setor tecnológico novamente lideraram no mercado de ações.

A Nvidia subiu 4% para fechar acima da marca dos 2 trilhões de dólares de valor de mercado, entrando em um grupo seleto onde estão apenas Microsoft, Apple e a petrolífera Saudi Aramco.

Toda a indústria de semicondutores foi beneficiada, incluindo a AMD (+5,25%), Broadcom (+7,59%), Intel (+1,79%) e Qualcomm (+3,36%).

tu/cjc/arm/am

© Agence France-Presse