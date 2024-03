Fãs serão indenizadas após assistirem a show do Coldplay pelo celular em SP

A Justiça de São Paulo condenou uma produtora de eventos e uma empresa de venda de ingressos a indenizarem três fãs que tiveram que assistir ao show do Coldplay por vídeos gravados em seus celulares em razão da superlotação no então Estádio do Morumbi, em março de 2023.

O que aconteceu

Indenização por danos morais foi fixada em R$ 7 mil. O valor deverá ser pago a cada uma das três fãs que entraram com processo, totalizando R$ 21 mil. Além disso, as empresas Eventim e a produtora de eventos Live Nation Brasil deverão reembolsar o valor dos ingressos pagos pelas fãs, decidiu a 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão foi em análise do recurso solicitado no processo, sendo proferida no dia 1º de fevereiro e divulgada nesta sexta (1º).

Fãs chegaram no horário da apresentação em razão das fortes chuvas no dia do evento. Porém, elas não conseguiram acessar o setor que compraram, que previam assentos nas arquibancadas, em razão da superlotação do local. No fim, elas alegaram que tiveram que assistir ao show por registros feitos nos próprios celulares.

Desembargador citou falta de assistência dos organizadores. Para o desembargador Rogério Murillo Pereira Cimino, relator do recurso, o caso configurou falha na prestação de serviço. "Cumpria às rés, organizadoras de evento de grande proporção, dar efetivo suporte aos expectadores, garantindo-lhes acesso ao local de forma eficaz e com segurança, o que não logrou fazer", escreveu o magistrado.

Decisão pela condenação foi unânime. O relator foi seguido pelos outros desembargadores, Sérgio Alfieri e Dario Gayoso, que completaram a turma do julgamento.

O que dizem as empresas condenadas?

Eventim diz que lotação máxima é "definida pelo promotor, que também é organizador do evento". Em nota ao UOL, a empresa reiterou que é "responsável e contratada pelo promotor de eventos para realizar a venda de ingressos e o controle sistêmico de validação destes bilhetes no acesso ao estádio".

Eventim também afirmou lamentar o ocorrido. "Informamos que estamos trabalhando em busca de constantes melhorias junto aos nossos parceiros", acrescentou.

Procurada pelo UOL, a Live Nation Brasil disse que "não comentaria a decisão".